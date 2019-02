APA Medien-News - Russwurm, VÖZ-Sprecher, Styria

Wien/Graz (APA) - Russwurm für Regierung

Der ORF hat das Engagement von TV-Talkerin Vera Russwurm für die geplante Gesundheitskampagne der Regierung grundsätzlich abgesegnet - allerdings mit Einschränkungen. Sie dürfe „ausschließlich als Testimonial für die Themen Gesundheit und Ernährung“ wirken, aber keine „Beratungs- oder Mitwirkungsfunktion“ für das Ministerium wahrnehmen, berichteten mehrere Medien am Donnerstag von der ORF-Entscheidung.

VÖZ-Sprecher zum Wifo

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) braucht einen neuen Pressesprecher. Markus Kiesenhofer (30) wechselt mit 1. März zum Wifo, wo er die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. Er folgt dort auf Christoph Schwarz, der zum „Kurier“ gewechselt ist. Kiesenhofer war rund zweieinhalb Jahre für die VÖZ All Media Service GmbH tätig und vertrat in dieser Funktion den Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ), den Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedienverband (ÖZV) sowie den Verein Zeitung in der Schule (ZiS). 2017 und 2018 war er auch Koautor des jährlich im Czernin Verlag erscheinenden Standardwerkes „Medienhandbuch Österreich“. Kiesenhofer studierte Journalismus und Medienmanagement an der FH Wien sowie Politikwissenschaft an der Universität Wien sowie der Karls-Universität Prag.

Styria-Druckerei

Die Styria Media Group hat am Mittwochabend in Graz-Messendorf die nach eigenen Angaben „modernste Zeitungsdruckerei der Welt“ eröffnet. Die neue Maschine beherrscht „vollautomatisches Papier- und Plattenhandling sowie automatische Farb- und Feuchtmittelsteuerung“. Gleichzeitig wurden die Versandraumanlagen komplett erneuert.

