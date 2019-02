Zweitägiger Feuerwehreinsatz bei Waldbrand in Kärnten beendet

Klagenfurt (APA) - Ein am Mittwoch ausgebrochener Waldbrand nahe Ferlach in Kärnten (Bezirk Klagenfurt-Land) hat die Feuerwehren auch am Donnerstag beschäftigt. Das Feuer war auf einer Wiese ausgebrochen und hatte sich dann auf einen steilen Wald ausgebreitet. Die Einsatzkräfte waren den Tag über bei Nachlöscharbeiten im Einsatz, am Nachmittag wurde schließlich „Brand aus“ gegeben.

Acht Feuerwehren, vorwiegend aus Ferlach und der Nachbargemeinde Zell, waren am Donnerstag noch mit dem schwierigen Einsatz - die Löschtrupps mussten teilweise mit Seil gesichert arbeiten - beschäftigt. Unterstützt wurden sie von einem Militärhubschrauber, erfuhr die APA aus der Landesalarm- und Warnzentrale.

In Kärnten hat es in den vergangenen Tagen mehrere Wald- und Wiesenbrände gegeben. Im Bezirk Hermagor brannte auch eine leer stehende Almhütte ab. Der Bezirk Wolfsberg hat am Donnerstag angesichts der Trockenheit und der erhöhten Brandgefahr eine Verordnung erlassen, wonach offenes Feuer und Rauchen im Bereich von Wäldern untersagt wird. Mit Niederschlägen ist laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZG) am Freitag nur vereinzelt, zum Wochenanfang hin dann verbreitet zu rechnen.