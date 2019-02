Von Level zu Level zum Robo-Taxi

Frankfurt (APA/AFP) - BMW und Daimler wollen gemeinsam selbstfahrende Autos entwickeln. Zunächst wollen sie dabei die nächste Technologiegeneration für automatisiertes Fahren auf Autobahnen und automatisierte Parkfunktionen vorantreiben - „jeweils bis hin zu SAE Level 4“. Diese Level benutzen Branchenexperten, um verschiedene Selbstständigkeitsstufen von Autos zu benennen.

Level 0 heißt, dass sämtliche Aspekte des Fahrens voll manuell vom Fahrer kontrolliert werden. Level 1 bedeutet dann, dass ein Fahrassistenzsystem an Bord ist, beispielsweise ein Tempomat oder eine Einparkhilfe. Level 2 heißt, dass das Auto selbstständig lenken und steuern kann - der Fahrer muss die Maschine jedoch überwachen und jederzeit bereit sein, einzugreifen. Solche Systeme befinden sich schon in der Serienreife.

Bei Level 3 kann sich der Fahrer in bestimmten Situation wie auf der Autobahn bereits vom Fahrgeschehen abwenden und beispielsweise einen Film schauen. Allerdings muss er in der Lage sein, innerhalb von Sekunden das Steuer zu übernehmen, wenn beispielsweise eine Baustelle kommt. BMW will diese Technik ab 2021 an die Kunden bringen.

Level 4 heißt, dass der Wagen dann auch hochkomplexe Verkehrssituationen wie Baustellen komplett selbstständig meistert. Der Fahrer kann währenddessen schlafen, muss aber dennoch fahrtüchtig sein, um im Bedarfsfall übernehmen zu können. Solche Systeme wollen Daimler und BMW vor 2025 serienreif machen.

Bei Level 5 ist dann gar kein Fahrer mehr nötig, es gibt kein Lenkrad und keine Pedale mehr. So könnten auch Menschen ohne Führerschein erreicht werden, außerdem könnte dann das beim Carsharing bestellte Auto allein zum Nutzer kommen.