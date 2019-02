Ski alpin: Wind und schlechte Piste 2 - Damen-Training vorverlegt

Krasnaja Poljana/Kvitfjell (APA) - Weil der Schneefall in Rosa Khutor kurz vor Mittag einsetzen soll, wurde der Trainingslauf der Damen am Freitag auf 9.15 Uhr Ortszeit (7.15 Uhr MEZ) vorverlegt. Es werden bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet. Sollte auch am Freitag kein Abfahrtstraining möglich sein, findet schon am Samstag der Super-G statt. Ob es am Sonntag einen zweiten Super-G geben kann, ist offen. Montag ist keine Option.