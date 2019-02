Schweizer Schauspielerin Monica Gubser mit 88 Jahren verstorben

Bern (APA/sda) - Monica Gubser ist tot: Die Schweizer Schauspielerin, die etwa im erfolgreichsten Schweizer Film aller Zeiten, „Die Herbstzeitlosen“, zu sehen war, ist am Mittwoch im Alter von 88 Jahren gestorben. Vor einem knappen Jahr feierte Gubser noch einen der Höhepunkte ihrer langen Karriere: Sie war für ihre Darstellung in Rolf Lyssys „Die letzte Pointe“ für einen Schweizer Filmpreis nominiert.

Dabei schaffte Gubser den Sprung in die Filmbranche erst im hohen Alter von über 70 Jahren. Zuvor stand die ausgebildete Theaterschauspielerin vor allem auf der Theaterbühne: Sie spielte am Schauspielhaus in Zürich, am Theater Biel-Solothurn oder am Theater Basel.