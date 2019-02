Wiener Rentenmarkt im Späthandel mit Kursverlusten

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag schwächer gezeigt. Die Kurse aller beobachteten Benchmark-Anleihen gaben etwas nach. Im Gegenzug legten die Renditen zu.

An der Datenfront standen in der EU Inflationsdaten für Februar im Mittelpunkt. In Deutschland stieg die Inflation etwas stärker als erwartet: Die Verbraucherpreise lagen durchschnittlich um 1,6 Prozent höher als zwölf Monate zuvor. Auch in Spanien und Italien liegt die Teuerung über den prognostizierten Werten.

Unterdessen überraschten in den USA aktuelle Daten zum Bruttoinlandsprodukt: Die größte Volkswirtschaft der Welt ist im vierten Quartal 2018 auf das Jahr hochgerechnet um 2,6 Prozent gewachsen. Der Markt hatte hingegen bloß ein Wachstum von 2,2 Prozent erwartet.

Darüber hinaus hat sich in der Region Chicago die Unternehmensstimmung deutlich stärker als prognostiziert aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg im Februar um 8,0 Punkte auf 64,7 Zähler. Für Enttäuschung sorgten allerdings die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, da die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet gestiegen war.

Um 16:30 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 165,19 um 49 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (165,68). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 165,70. Das Tageshoch lag bisher bei 165,97, das Tagestief bei 165,16, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 81 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 659.598 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,27 (zuletzt: 1,26) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,54 (0,51)Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,03 (-0,07) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,45 (-0,47) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 46 (zuletzt: 47) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 46 (46) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 35 (32) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 12 (10) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 105,40 105,71 1,27 106,28 106,68 Bund 29/02 10 0,50 99,64 99,69 0,54 100,07 100,35 Bund 24/10 5 1,65 109,48 109,65 -0,03 109,8 109,98 Bund 21/09 2 3,5 110,06 110,11 -0,45 110,15 110,18 ~