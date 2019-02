Jerusalem (APA/AFP) - Nur wenige Wochen vor der Parlamentswahl in Israel hat Generalstaatsanwalt Avishai Mandelblit bestätigt, dass er Regierungschef Benjamin Netanyahu wegen Korruption anklagen will. Er strebe ein Verfahren gegen Netanyahuu wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Vertrauensmissbrauchs an, teilte Mandelblit am Donnerstag in Jerusalem mit.

In Israel wird am 9. April ein neues Parlament gewählt, Netanyahu hofft auf eine weitere Amtszeit.