Europas Leitbörsen schließen mehrheitlich fester

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Donnerstag weitgehend im Plus aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 15,49 Einheiten oder 0,47 Prozent auf 3.298,26 Zähler.

Die Rahmenbedingungen für den europäischen Aktienhandel waren mit einer Reihe von politischen Entwicklungen zwischen den USA, Nordkorea und China sowie zwischen Indien und Pakistan nicht optimal ausgefallen. Gestiegene Energiepreise haben unterdessen die Inflation in Deutschland im Februar angetrieben. Auch in Italien und Spanien war die Teuerung etwas stärker ausgefallen. Am Nachmittag folgten aus den USA noch eine Reihe von relevanten Konjunkturdaten.

Unter anderem wurde bekannt, dass die Wirtschaft der USA zum Jahresende erneut schwächer, allerdings nicht so schwach wie befürchtet, gewachsen ist. Im vierten Quartal wuchs die größte Volkswirtschaft der Welt um auf das Jahr hochgerechnete 2,6 Prozent. Das ist weniger als das Wachstum in den beiden Quartalen zuvor. Analysten hatten jedoch im Schnitt ein noch schwächeres Wachstum von 2,2 Prozent erwartet.

Bei den Einzelwerten stachen die Aktien des französischen Medienkonzerns Vivendi ins Auge. Die US-Bank JPMorgan hat Vivendi mit Blick auf anhaltende Übernahmespekulationen für die Musiktochter UMG auf „Overweight“ belassen. Die Analysten verwiesen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf Berichte, wonach sowohl die US-Beteiligungsgesellschaft KKR als auch der chinesische Internetkonzern Tencent konkurrierende Offerten für eine bis zu 50-prozentige Beteiligung an UMG abgeben und dafür bis zu 20 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen könnten. Mit einem Aufschlag von 5,37 Prozent schlossen Vivendi an erster Stelle im Euro-Stoxx-50.

Für ebenfalls deutlichste Impulse sorgten am Berichtstag Geschäftszahlen. Der weltgrößte Bierbrauer AB Inbev rechnet nach einem eher schwachen 2018 im neuen Jahr mit deutlichen Zuwächsen. Der Kurs von AB Inbev ging um 4,08 Prozent nach oben.

Auf der schwächeren Seite der Kurstafel schlossen die Aktien von Amadeus IT und Engie nach Zahlenvorlagen als Schlusslichter. Die Aktien von Amadeus verbilligten sich um 3,53 Prozent und für Engie ging es um noch deutlichere 4,68 Prozent nach unten.

~

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.040,92 13,57 0,45 3.027,35 Frankfurt DAX 11.515,64 28,31 0,25 11.487,33 London FT-SE-100 7.074,73 -32,47 -0,46 7.107,20 Paris CAC-40 5.240,53 15,18 0,29 5.225,35 Zürich SPI 10.964,46 -18,29 -0,17 10.982,75 Mailand FTSEMIB 20.659,46 160,67 0,78 20.498,79 Madrid IBEX-35 9.277,70 66,00 0,72 9.211,70 Amsterdam AEX 541,05 0,76 0,14 540,29 Brüssel BEL-20 3.604,48 8,87 0,25 3.595,61 Stockholm SX Gesamt 1.572,68 -3,87 -0,25 1.576,55 Europa Euro-Stoxx-5 3.298,26 15,49 0,47 3.282,77

0

Euro-Stoxx 362,51 1,76 0,49 360,75 ~

~ ISIN EU0009658145 ~ APA576 2019-02-28/18:13