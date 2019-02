Radsport: Matzner bei Bahn-WM in Pruszkow im Scratch auf Rang 20

Pruszkow (APA) - Für Österreichs Bahn-Radfahrer hat es auch am zweiten Tag der WM in Pruszkow kein Topergebnis gegeben. Stefan Matzner belegte im Scratch Rang 20. Am Mittwoch war Verena Eberhardt im gleichen Bewerb nicht unter den 13 klassierten Athletinnen gewesen. Den Titel holte sich der Australier Samuel Welsford. Bronze ging an den Niederländer Roy Eefting, Bronze an den Neuseeländer Thomas Sexton.

In der Mannschaftsverfolgung triumphierte Australien mit Welsford und Co. vor Großbritannien und Dänemark und stellte dabei im Finale mit 3:48,012 Minuten einen neuen Weltrekord auf. Österreich war nicht am Start.