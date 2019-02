Opernball - Schauspielerin Nina Proll freut sich auf Netrebko

Wien (APA) - Schauspielerin Nina Proll, die mit ihrem Ehemann Gregor Bloeb am Donnerstagabend zum Opernball gekommen ist, freute sich sehr auf den Auftritt von Anna Netrebko. Die Sopranistin zu hören, „hat man ja nicht jeden Tag“, sagte sie. Proll trug ein blaues Samtkleid, das von Moderatorin Silvia Schneider designt wurde. Unterdessen trafen auch Richard Lugner und sein Gast Elle Macpherson ein.

Die Ankunft des Baumeisters verlief tumultfrei. Das Model an seiner Seite war „aufgeregt, endlich in die Oper zu kommen“, wie sie strahlend lächelnd Journalisten am Roten Teppich erzählte. Sie habe ein sehr bequemes Kleid an und gut zu Abend gegessen, lies Macpherson wissen.

Schneider designte nicht nur für Proll, sondern trug selbst eine Eigenkreation in Korallfarben am Opernball. Die Lebensgefährtin des selbst ernannten „Volks-Rock‘n‘Rollers“ Andreas Gabalier wollte die Ballnacht genießen, „tanzen und Champagner“ trinken.

Schauspieler Cornelius Obonya, der bereits zum zweiten Mal zum Opernball kam, freute sich vor allem, auf viele seiner Kollegen zu treffen und auf „die fantastische Musik“. „Ein Ballbesuch kann überraschend günstig sein, wenn man weiß wie“, sagte er schmunzelnd.

Besonderes Pech hatte die Tochter von der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Anna debütiert heuer am Opernball, noch dazu in der ersten Reihe, ist aber seit zwei Tagen krank. „Wir haben sie aufgepäppelt mit Essigwickerl“, sagte Mikl-Leitner zur APA. Die vergangenen 48 Stunden waren daher sehr angespannt. Denn: „Der Opernball ist eine Visitenkarte in die ganze Welt hinaus“, so Mikl-Leitner