New York (APA/dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag mit einem kleinen Minus geschlossen. Der Dow Jones fiel um 0,27 Prozent auf 25.916,00 Einheiten. Der S&P-500 Index ermäßigte sich um 0,28 Prozent auf 2.784,49 Zähler. Der Nasdaq Composite Index fiel um 0,29 Prozent auf 7.532,53 Zähler.

Der gescheiterte Nordkorea-Gipfel hat am Donnerstag die Wall Street etwas ins Minus gedrückt. US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un konnten sich nach zweitägigen Gesprächen in Hanoi nicht einmal auf Minimal-Kompromisse einigen. Börsianern zufolge wurden damit Hoffnungen auf eine Friedenslösung und einen Einstieg in die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel vorerst wieder zunichte gemacht.

Zudem enttäuschten die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, da die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet gestiegen war. Allerdings zog das Bruttoinlandsprodukt des vierten Quartals 2018 auf das Jahr hochgerechnet deutlicher an als von Experten prognostiziert.

Unter den Einzelwerten kamen Aktien von HP nach Meldung von Zahlen massiv unter Druck und verloren 17,27 Prozent. Der PC- und Druckerhersteller hat im ersten Geschäftsquartal mit seinen Umsätzen enttäuscht und zudem den Ausblick gesenkt.

Aktien von Celgene büßten 8,65 Prozent ein und zählten damit zu den Schlusslichtern im Nasdaq 100. Zu Jahresbeginn hatte der Pharmariese Bristol-Myers Squibb (BMS) noch angekündigt, den Biopharma-Spezialisten kaufen zu wollen. Nun sagt der größte Aktionär von BMS aber nein. Die Investmentfirma Wellington Management, die fast neun Prozent an dem Pharmakonzern hält, stört sich dabei an mehreren Dingen. So sollen die BMS-Aktionäre nach ihrer Ansicht zu große Risiken schultern, wie es in einer Stellungnahme hieß.

