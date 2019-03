US-geführte Koalition: Französisches IS-Mitglied in Syrien getötet

Amman (APA/dpa) - Bei einem Angriff der von den USA geführten Anti-IS-Koalition ist in Syrien nach Koalitionsangaben ein französischer Jihadist getötet worden. Der Mann sei bei der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für die Medienarbeit verantwortlich gewesen, teilte die Koalition am Donnerstagabend auf Twitter mit.

Die Stimme des Jihadisten war laut Medienberichten nach den Pariser Terroranschlägen vom 13. November 2015 in einer Bekennerbotschaft des IS identifiziert worden. Damals hatten Terroristen in Paris und dem Vorort Saint-Denis insgesamt 130 Menschen ermordet.

Den Koalitionsangaben zufolge wurde der Mann in Baghouz, der letzten IS-Bastion in Syrien, getötet. Unklar blieb, wann er starb. Frankreich hatte ihn über die internationale Polizeiorganisation Interpol öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben. Die Anti-IS-Koalition greift den IS in Syrien weiter an, damit die Terrormiliz nicht wieder in bereits befreiten Gebieten auftaucht.