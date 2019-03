Psychologenbuch über die Liebe als „Hauptsache in der Welt“

Wien (APA) - „Ganz Paris träumt von der Liebe“, heißt es in einem uralten Schlager. Wahrscheinlich träumen vom sprichwörtlichen „Glück in der Liebe“ aber so ziemlich alle Menschen. Der Wiener Psychologe Georg Fraberger hat jetzt ein neues Buch zum Thema „Erfolgreich lieben - Wie man ein glückliches Paar wird und es bleibt“ geschrieben. Liebe sei die „Hauptsache in der Welt“, sagte er im Gespräch mit der APA.

In dem Buch möchte Fraberger vor allem vermitteln, dass Liebe nicht nur ein Beziehungsthema ist, sondern auch eine Einstellung zur Welt. Er ist der Meinung, dass man nur durch die Liebe zu Dingen weiterkomme. Als Beispiel nannte Fraberger den Schulunterricht: „Wir müssen in der Schule eigentlich keine Buchstaben lehren, sondern nur die Liebe für die Buchstaben. Dann lernen die Kinder das Lesen von allein.“

Fraberger hat seiner Aussage nach die Liebe zum Hauptthema in seinem Leben gemacht. Ohne Arme und Beine geboren, habe ihm die Fürsorge aus seinem Umfeld geholfen, sich mit seiner Behinderung anzunehmen. Das einzige, was ihn noch an sich stört: „Ich bin mir ein bisschen zu unmuskulös.“

Vier Bücher hat Fraberger bisher veröffentlicht. Die Themen - etwa wie man glücklich wird, richtig kommuniziert oder was den Menschen ausmacht - interessierten ihn vor allem aus der Sicht des Psychologen. Für das neue Buch hat er sich auf sein eigenes Leben konzentriert und über das geschrieben, was ihn geprägt und womit er sich schon sein Leben lang beschäftigt hat: eben die Liebe.

Das Schreiben sei für ihn auch deshalb spannend gewesen, weil er seine anfänglichen Vorstellungen überdacht habe. Ursprünglich dachte er, es gebe mehrere Arten von Liebe - etwa die erotische oder die amikale. Aber im Laufe der Zeit sei er zu der Überzeugung gekommen, dass es nur eine einzige Art dieser Emotion gebe. Damit erklärte Fraberger, was auch im Hintergrund mancher Fälle von sexueller Belästigungen in der Arbeitswelt („MeToo“) stehen könne. „Die Liebe zur Arbeit ist dann auch die Liebe zur Sekretärin - und dann überschreitet man plötzlich eine Grenze.“

Bei Vertrauensproblemen in einer Partnerschaft, rät der Psychologe Eifersüchtigen, „sich bei dieser Sucht helfen zu lassen und nicht zu glauben, der Partner ist das Problem.“ Es sei kein Beziehungsproblem, sondern ein subjektives Problem des Betroffenen.

Für den Autor des neuen Buches, das in wenigen Tagen erscheint (12. März) ist Liebe eine Stimmung, in der man alle sieben Grundgefühle - Neid, Angst, Trauer, Wut, Schuld, Freude, Scham - erleben kann. Neben der Liebe gebe es noch drei weitere Stimmungen: Gleichgültigkeit, Hass und Hilflosigkeit. Man dürfe Handlungen des anderen nicht vorschnell verurteilen. „Auch wenn jemand etwas Grausames tut, so tut er das entweder aus verschmähter Liebe oder mit dem Ziel, jemanden zu lieben“, sagte Fraberger.

