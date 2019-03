Stichwort - Salzburger Gemeindewahlen am 10. März

Salzburg (APA) - Mehr als 430.000 Wahlberechtigte sind am 10. März aufgerufen, über die Zusammensetzung der 119 Gemeindeparlamente und die Bürgermeister ihrer Heimatgemeinden zu entscheiden. Wahlberechtigt sind alle Salzburger Landesbürger und im Wählerverzeichnis eingetragene EU-Bürger, die spätestens am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben.

- Wahlberechtigte: 434.261 (plus 3,0 Prozent gegenüber 2014); 390.075 Österreicher und 44.186 Bürger anderer EU-Staaten; 225.311 Frauen und 208.950 Männer.

- Gemeinden: Gewählt wird in allen 119 Salzburger Gemeinden.

- Mandate: Vergeben werden insgesamt 2.134 Sitze in den Gemeindevertretungen (2009: 2.116). Je nach Einwohnerzahl umfasst die Gemeindevertretung der einzelnen Kommunen zwischen neun und 40 Mandatare.

- Gemeindevertretungs-Kandidaten: 397 (Orts-)Parteien, Namenslisten und Wählergemeinschaften; ÖVP in 116 Gemeinden (plus 3 Listengemeinschaften), SPÖ in 111 (plus 1 Listengemeinschaft), FPÖ in 96, Grüne in 31 (plus 1 Listengemeinschaft), NEOS in 5, FPS in 10, sonstige Listen und Listengemeinschaften in 25 Gemeinden. In Thomatal steht nur eine Partei zur Wahl, in der Landeshauptstadt gibt es die meisten (9) Gemeinderatskandidaturen.

- Bürgermeister-Kandidaten: Der Bürgermeister wird allen 119 Gemeinden direkt gewählt. Insgesamt bewerben sich 268 Kandidaten (darunter 34 Frauen) um das Amt, 111 von der ÖVP plus 3 von ÖVP-Listengemeinschaften, 77 von der SPÖ, 37 von der FPÖ, 18 von den Grünen (sechs davon grüne Namenslisten), 2 von den NEOS, 2 von der FPS und 18 von sonstigen Listen. In 32 Gemeinden steht nur ein Bewerber am Stimmzettel, die größte Auswahl bietet Salzburg-Stadt mit acht Kandidaten.

- Wahltag: Die letzten Wahllokale schließen um 17.00 Uhr. Das Endergebnis soll rund um 20.00 Uhr vorliegen und wird schon die Briefwahlstimmen enthalten.

- Zweiter Wahltag: Am 24. März gibt es in Gemeinden, in denen am 10. März kein Kandidat über 50 Prozent kam, eine Bürgermeister-Stichwahl.

- Ergebnis der Gemeinderatswahlen 2014: ÖVP 42,8 Prozent (1.078 Mandate), SPÖ 28,5 Prozent (572 Mandate), FPÖ 12,2 Prozent (252 Mandate), Grüne 7,9 Prozent (103 Mandate), NEOS 2,9 Prozent (9 Mandate), Sonstige 5,7 Prozent (102 Mandate).

- Ergebnis der Bürgermeisterwahlen 2014: ÖVP 97 Bürgermeister, SPÖ 18 Bürgermeister, Sonstige 4 Bürgermeister (inkl. Nachwahlen in Anif, Lend, Lamprechtshausen und Salzburg-Stadt).