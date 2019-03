Kärntner Postler von Hund ins Gesicht gebissen

Wolfsberg (APA) - Ein 50 Jahre alter Postzusteller ist am Donnerstag im Bezirk Wolfsberg von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Laut Polizei hatte die 52-jährige Bewohnerin dem Postler die Tür geöffnet, in dem Moment lief ihr zweijähriger Mischlingshund hinaus, sprang den Postler an und biss ihn. Der 50-Jährige erlitt eine blutende Wunde an der Lippe. Er wurde im Krankenhaus Wolfsberg behandelt.