Doping-Razzia: Auch estnische Sportler wieder auf freiem Fuß

Innsbruck/Seefeld (APA) - Auch die beiden estnischen Sportler, die am Mittwoch im Zuge einer Anti-Doping-Razzia in Seefeld in Tirol festgenommen worden waren, sind noch am Donnerstagabend wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Freitag mit. Die beiden Komplizen des Sportmediziners, die ebenfalls in Seefeld verhaftet wurden, blieben indes vorerst in Haft, hieß es.

Auch gegen die Esten bestehe der Verdacht des Sportbetrugs. Sie haben laut Staatsanwaltschaft ebenfalls, wie bereits die am Donnerstagnachmittag enthafteten Österreicher Max Hauke und Dominik Baldauf und der Kasache, Eigenblutdoping gestanden und ausführliche Angaben gemacht. Daher sei nicht anzunehmen, dass die Athleten auf freiem Fuß die Ermittlungen beeinträchtigen würden.

Die beiden deutschen Komplizen des Sportmediziners, gegen die die Staatsanwaltschaft München I wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Dopings nach dem deutschen Antidopinggesetz ermittelt, wurden indes in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Das Landesgericht Innsbruck müsse nun binnen 48 Stunden entscheiden, ob über sie zum Zweck der Auslieferung an Deutschland die Übergabehaft verhängt wird.

Inhaltlich könne derzeit zu den Ermittlungen und einzelnen noch ausständigen Ermittlungsschritten keine Auskunft gegeben werden, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.