Ski alpin: Abfahrtstraining 2 - Abfahrt abgesagt, zwei Super-G

Rosa Khutor (APA) - Nach dem Ausfall der Trainingsläufe wurde auch die für Samstag vorgesehen gewesene Abfahrt der Damen vom Internationalen Skiverband (FIS) offiziell abgesagt. Dafür soll es nun zwei Super-G am geben, Beginnzeit am Samstag und Sonntag ist jeweils 8.30 Uhr MEZ. Der Super-G am Sonntag ist jener, der in St. Anton abgesagt worden ist.