Skifahrer stürzte in Tirol über Pistenrand hinaus - schwer verletzt

Zell am Ziller (APA) - Ein 43-jähriger Skifahrer aus Österreicher hat sich am Donnerstag bei einem Unfall im Skigebiet Zillertal Arena in der Gemeinde Zell am Ziller schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war der Mann auf der schwarzen Piste Nummer zehn ein wenig oberhalb der Talstation selbst verschuldet zu Sturz gekommen.

Der Mann stürzte daraufhin über den Pistenrand hinaus und kam schließlich im hart gefrorenen Gelände zu liegen. Er musste vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.