Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas fester erwartet

Wien (APA) - Heimische Experten erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Freitag mit freundlicher Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund 16 Punkte über dem Schluss-Stand vom Donnerstag (3.040,92) liegen. Am Donnerstag hatte der ATX um 0,45 Prozent höher bei 3.040,92 Punkten geschlossen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.041,00 und 3.065,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.051,00 Punkten aus.

Insgesamt fehlen Kaufanreize am heimischen Markt. Zuletzt wurden die Hoffnungen mit Blick auf einen möglichen Deal zwischen den USA und China um den Handelsstreit zu beenden, reduziert. Mit Blick auf den Brexit gibt es kaum neue Erkenntnisse. „Hin und her macht Taschen leer“ lautet eine Börsenweisheit, schreibt der Helaba-Experte Christian Schmidt. Angesichts der aktuell relativ geringen Schwankungsbreite und den zum Teil zufällig anmutenden, kurzfristigen Kurssprüngen scheint das Zitat zutreffend.

Konjunkturseitig stehen eine Vielzahl von Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitenden Gewerbes im Fokus. Vorabschätzungen für die Februarwerte in Deutschland, Frankreich und der Eurozone brachten bereits Ernüchterung mit sich - ein klares Trendwendesignal bleibe aus, so Schmidt.

Während unternehmensseitig vor dem Wochenende keine Geschäftszahlen am Programm stehen wurden am Vortag Ergebnisse von der Erste Group, EVN und AG präsentiert. Die Aktien der Erste Group reagierten auf die vorgelegten Geschäftszahlen im Frühhandel mit klaren Kursverlusten, drehten im Verlauf aber weit ins Plus und schlossen mit einem satten Zuwachs von vier Prozent auf 33,25 Euro.

EVN verbuchten hingegen ein Minus von 3,1 Prozent auf 13,22 Euro. Der niederösterreichische Versorger hat im ersten Quartal 2018/19 deutlich weniger Gewinn erzielt. AMAG-Papiere gingen unverändert bei 32,20 Euro aus dem Handelstag. Der Aluminiumhersteller hat 2018 zwar mehr verkauft, der Nettogewinn brach dennoch um rund 30 Prozent auf 44,5 Mio. Euro ein.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

~ Valneva +6,74% 3,40 Euro Erste Group +3,94% 33,25 Euro Marinomed +2,59% 79,20 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

~ Flughafen Wien -3,31% 35,05 Euro Rosenbauer -3,18% 42,60 Euro EVN -3,08% 13,22 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA085 2019-03-01/08:49