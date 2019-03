Täterduo nach Wohnhauseinbrüchen in NÖ und der Steiermark gefasst

Amstetten/Bez. Murtal/Leoben (APA) - Zwei Männer im Alter von 34 und 37 Jahren sollen im November 2018 sechs vollendete und vier versuchte Wohnhauseinbrüche in Niederösterreich und der Steiermark begangen haben. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 63.000 Euro, berichtete die Polizei am Freitag. Die beiden Litauer wurden festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Das Duo verweigerte die Aussage.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich brachen die beiden am 10. und 11. November 2018 in der Steiermark in ein Haus in Proleb (Bezirk Leoben) sowie in drei Gebäude in St. Marein-Feistritz (Bezirk Murtal) ein. Zwei weitere Male soll es in Proleb beim Versuch geblieben sein.

Am 23. November 2018 starteten die Litauer der Polizei zufolge eine zweitägige Einbruchsserie im Bezirk Amstetten. Dabei sollen die Männer in St. Peter in der Au und Seitenstetten zu Werke gegangen sein, je ein Mal soll in Seitenstetten und Haidershofen ein Coup versucht worden sein.

Beamte des Landeskriminalamts Niederösterreich nahmen die Verdächtigen noch am 24. November 2018 in St. Ulrich bei Steyr im oberösterreichischen Bezirk Steyr-Land fest. Im Fahrzeug, mit dem das Duo unterwegs gewesen war, wurden rund 1.000 Euro in bar und Schmuck gefunden. Insgesamt sollen die Beschuldigten bei den Straftaten Diebesgut von rund 45.000 Euro mitgehen haben lassen - vorwiegend Geld und Schmuckstücke, wie es seitens der Polizei heißt. Zudem sei ein Sachschaden von etwa 17.800 Euro entstanden.