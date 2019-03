VIG hat Kauf der polnischen Gothaer TU abgeschlossen

Wien (APA) - Die börsennotierte Vienna Insurance Group (VIG) hat gestern den Kauf der polnischen Gothaer Towarzystwo Ubezpiecze? (Gothaer TU) nach der Zustimmung der lokalen Behörden abgeschlossen, teilte das Unternehmen heute, Freitag, mit. Die VIG hat 100 Prozent an dem vor allem im Sachversicherungsgeschäft tätigen Versicherer von der deutschen Gothaer Gruppe übernommen

Die VIG expandiert in Polen, das für den österreichischen Versicherungskonzern zu jenen Ländern gehört, in denen er mittelfristig einen Marktanteil von mindestens 10 Prozent erreichen will. Vor kurzem war ein weiterer Zukauf angekündigt worden: Die polnische VIG-Tochter steigt in den wechselseitigen Versicherungsverein Towarzystwo Ubezpiecze? Wzajemnych „TUW“ ein, wie die Vienna Insurance am 20. Februar bekanntgegeben hat.

Die Gothaer TU hat mehr als 700.000 Kunden. Das Prämienvolumen lag im Vorjahr bei rund 170 Mio. Euro. Der Marktanteil im Bereich Sachversicherungen werde durch die Übernahme auf rund 9 Prozent erhöht, so die VIG in ihrer heutigen Mitteilung.

Die VIG ist nun mit fünf Gesellschaften und vier verschiedenen Marken in Polen tätig: Compensa Life, Compensa Non-Life, InterRisk, Vienna Life und Gothaer TU. In den ersten drei Quartalen haben die VIG-Töchter - ohne Gothaer TU - Prämieneinnahmen von rund 670 Mio. Euro und einen Vorsteuergewinn von 23,5 Mio. Euro erzielt.

