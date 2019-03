Basketball: Harden führte Houston zu Comeback-Sieg gegen Miami

Houston (Texas) (APA/Reuters) - James Harden hat beim 121:118-Comeback-Erfolg seiner Houston Rockets gegen die Miami Heat in der National Basketball Association (NBA) einmal mehr eine überragende Leistung gezeigt. Der 29-Jährige erzielte am Donnerstag 58 Punkte und verbuchte zehn Assists. Harden kratzte damit an seinem persönlichen Punkterekord von 61 Zählern, den er Ende Jänner in New York aufgestellt hatte.

Houston war im dritten Viertel noch 61:82 zurück gelegen. Die Texaner bleiben trotz des vierten Sieges in Serie Fünfter der Western Conference. Spitzenreiter Golden State Warriors kassierte mit einem 96:103 bei Orlando Magic die zweite Niederlage in Folge. Bei den Warriors fehlte der geschonte Kevin Durant. Matchwinner für Orlando war Aaron Gordon mit 22 Punkten und 15 Rebounds.

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Donnerstag: Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves 122:115, Orlando Magic - Golden State Warriors 103:96, New York Knicks - Cleveland Cavaliers 118:125, Houston Rockets - Miami Heat 121:118, Oklahoma City Thunder - Philadelphia 76ers 104:108, Denver Nuggets - Utah Jazz 104:111