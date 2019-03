Radfahrer bei Verkehrsunfall in Vorarlberg schwer verletzt

Bregenz (APA) - Ein 75-jähriger Radfahrer hat sich am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Feldkirch schwerste Verletzungen zugezogen. Das teilte die Vorarlberger Polizei am Freitag mit. Der Mann war bei der Überquerung einer Straße von einem Auto erfasst worden. Die Exekutive sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Der Mann wollte gegen 12.15 Uhr auf Höhe der Marokkanerstraße die durch eine Sperrlinie getrennte Fahrbahn der viel befahrenen L190 überqueren. Dabei wurde er vom Pkw einer 35-jährigen Lenkerin erfasst. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.