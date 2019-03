In mehreren Bundesländern tätige Installateur-Betrüger ausgeforscht

Wien/Wolkersdorf (APA) - Elf Männer sollen mit Kunden in mehreren Bundesländern unter anderem Installateur-Dienstleistungen vereinbart und diese nicht erbracht haben. Die Verdächtigen, die dabei in unterschiedlichen personellen Zusammensetzungen vorgegangen sind, gaben sich laut Polizei als Mitarbeiter von Scheinfirmen aus. Die Beschuldigten wurden ausgeforscht, zwei Männer im Alter von 18 und 23 Jahren festgenommen.

Ins Rollen gebracht wurden die Ermittlungen durch die Anzeige eines Geschädigten, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung. Zugerechnet werden den elf Männern in Summe 93 Betrugshandlungen in Kärnten, dem Burgenland, Wien sowie in Niederösterreich. Der Gesamtschaden soll rund 158.000 Euro betragen.

Von Jänner 2016 bis November 2018 sollen die Beschuldigten von Kunden immer wieder Anzahlungen für Installateur-Tätigkeiten entgegengenommen haben, die vereinbarte Leistung soll jedoch ausgeblieben sein. Weiters sollen minderwertige Arbeiten angeboten und weit überhöhte Preise verlangt worden sein. Bei diversen Firmen bestellten die Verdächtigen der Exekutive zufolge außerdem Waren und bezahlten nicht.

Ein 23-jähriger Serbe wurde am 7. November 2018 in einer Wohnung in Wien-Penzing festgenommen, am selben Tag klickten für seinen 18 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) die Handschellen. Die beiden waren teilweise geständig und wurden in die Justizanstalt Wien eingeliefert. Gegen zwei 21-Jährige, einen Serben und einen Rumänen, wurde von der Staatsanwaltschaft Wien eine Festnahmeanordnung erlassen - nach beiden Männern wird gefahndet.

Bei den weiteren Beschuldigten handelt es sich laut Polizei um sieben Männer im Alter von 18 bis 69 Jahren. Die Verdächtigen - vier Serben, zwei Rumänen und ein Österreicher - wurden der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt.