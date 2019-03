Betrunkener Grazer aus verqualmter Wohnung gerettet

Graz (APA) - Ein 73-jähriger, stark betrunkener Grazer wäre Donnerstagabend beinahe in seiner verqualmten Wohnung ums Leben gekommen. Eine Nachbarin hatte den Alarm des Rauchmelders gehört und die Feuerwehr gerufen. Diese fand den Betrunkenen in der Wohnung und brachte ihn in das LKH Graz. Ein Brand dürfte von einer Decke in der Küche ausgegangen sein. Die genaue Ursache war aber noch unklar, so die Polizei.