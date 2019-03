Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag auf Wochenhoch

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Frühhandel in einem freundlichen europäischen Börsenumfeld fester gezeigt. Eine Stimmungsaufhellung in der chinesischen Industrie dürfte positive Impulse geliefert haben.

Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.064,48 Punkten nach 3.040,92 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 23,56 Punkten bzw. 0,77 Prozent. Damit steht der heimische Leitindex so hoch wie die ganze Woche noch nicht. Allerdings verlief der Handel diese Woche sehr verhalten.

Konjunkturseitig standen Daten zum Wirtschaftswachstum im Fokus der Anleger. Österreichs Wirtschaft (BIP) wuchs im vierten Quartal 2018 im Vergleich zum dritten Quartal zwar etwas langsamer als im ersten Halbjahr, hat aber doch noch um 0,4 Prozent zugelegt, bestätigte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) seine Schnellschätzung von Ende Jänner. Sowohl die heimische Wirtschaft als auch die Exporte wuchsen noch, die Nachfrage ging aber zurück. Daneben sank die Arbeitslosigkeit im Februar um 7,7 Prozent.

Zudem stehen eine Vielzahl von Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitenden Gewerbes im Fokus. Vorabschätzungen für die Februarwerte in Deutschland, Frankreich und der Eurozone brachten bereits Ernüchterung mit sich - ein klares Trendwendesignal bleibe aus, so Schmidt.

Bei den Einzelwerten bauten EVN ihre Vortagesverluste um 1,82 Prozent aus. Der niederösterreichische Versorger hatte am Donnerstag für das erste Quartal 2018/19 deutlich weniger Gewinn bekanntgegeben. Hingegen konnten Erste Group (plus 0,15 Prozent), welche auch am Vortag Ergebnisse präsentiert hatten, zulegen.

Die Papiere der Vienna Insurance Group (VIG) gewannen 0,57 Prozent. Der Versicherer hat am Donnerstag den Kauf der polnischen Gothaer Towarzystwo Ubezpiecze? (Gothaer TU) nach der Zustimmung der lokalen Behörden abgeschlossen.

Nach vorläufigen veröffentlichtem Ergebnis für 2018 von 277 Mio. Euro am Donnerstag, stiegen die Aktien von CA Immo in der Früh um 0,74 Prozent. Baader-Analyst Maximilian Gerber verweist auf die anhaltende Marktdynamik in Deutschland, sowie auf die Umwidmung von Entwicklungsprojekten zu Anlageprojekten.

Der ATX Prime notierte bei 1.545,20 Zählern und damit um 0,70 Prozent oder 10,77 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 26 Titel mit höheren Kursen, sieben mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 438.173 (Vortag: 303.896) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 11,95 (8,64) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

