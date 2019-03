Nordische WM: Factbox Langlauf - Damen 30 km Skating

Seefeld (APA) - Factbox zum WM-Bewerb im Skilanglauf über 30 km (Skating) der Damen mit Massenstart in Seefeld am Samstag (12.15 Uhr):

ÖSV-Teilnehmerinnen: Teresa Stadlober, Lisa Unterweger

WM-Ergebnis 2017 in Lahti (Skating-Technik): 1. Marit Björgen (NOR) - 2. Heidi Weng (NOR) - 3. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (NOR). Weiter: 8. Teresa Stadlober (AUT)

Olympia-Ergebnis 2018 in Pyeongchang (klassische Technik): 1. Marit Björgen (NOR) - 2. Krista Pärmäkoski (FIN) - 3. Stina Nilsson (SWE). Weiter: 9. Teresa Stadlober (AUT)