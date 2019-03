Europas Leitbörsen im Frühhandel klar im Plus

Frankfurt am Main (APA) - An den Börsen Europas war es am Freitag im Frühhandel nach oben gegangen. Zuletzt lag der Euro-Stoxx-50 mit plus 0,78 Prozent bei 3.324,11 Einheiten und kam damit geringfügig von seinem Jahreshoch zurück, das er bereits gegen 10.00 Uhr erreicht hatte.

Der DAX in Frankfurt stieg indes um 1,17 Prozent 11.650,47 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,64 Prozent auf 7.120,02 Punkte.

Beflügelt hatten bereits vor Börsenbeginn in Europa und in Asien Konjunkturdaten aus China. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Index für das verarbeitende Gewerbe stieg überraschend deutlich auf knapp unter 50 Punkte. Experten hatten mit einem schwächeren Ergebnis gerechnet. Werte unter 50 deuten auf eine Schrumpfung, Werte über 50 Punkte auf eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität.

Ein überraschend schwacher Einkaufsmanagerindex aus Spanien konnte den Anlegern die Stimmung an den Märkten nicht vererben. Das Barometer für die Industrie lag im Februar leichter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten bei 49,9 Stellen. Experten hatten 51,7 Punkte erwartet.

Im weiteren Verlauf dürften die Februar-Verbraucherpreise aus der Eurozone in den Mittelpunkt rücken. Kurz vor dem Wochenende stehen zudem noch einige potenziell marktbewegende Konjunkturzahlen aus den USA an. Der Fokus dürfte sich vor allem auf eine monatliche Verbraucherumfrage der Universität Michigan richten sowie auf den Einkaufsmanager-Index ISM, beide Daten ebenfalls für den Februar.

Branchenseitig stiegen die Aktien des Luxusgüterherstellers Kering an die Spitze des Euro-Stoxx-50 mit 2,7 Prozent. Zugewinne verzeichneten darüber hinaus die Wertpapiere des Branchenkollegen LVMH, die um 2,1 Prozent stiegen. Deutliche Aufschläge verbuchten indes auch Aktien der Autobranche.

Unter den Einzelwerten rückten die Anteilsscheine der London Stock Exchange (LSE) in den Mittelpunkt. Die Aktien der LSE gewannen nach Veröffentlichung vorläufiger Jahreszahlen für 2018 3,1 Prozent.

Deutlicher aufwärts an die Spitze des „Footsie“ ging es für die Anteilsscheine von WPP. Trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs des Werbekonzerns, stieg die Nachfrage des Papiers, weil sich wohl die schwächeren Experteneinschätzungen nicht bewahrheitet hatten. Der Anteilsschein gewann 7,1 Prozent.

Auch die Aktien der Rheinmetall AG kletterten am Freitag stark aufwärts mit plus 7,8 Prozent. Der deutsche Autozulieferer und Rüstungskonzern übertraf im vergangenen Geschäftsjahr seine Prognosen. Der Umsatz stieg um 4,3 Prozent auf 6,15 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Dabei wuchs das Automobilzulieferergeschäft trotz einer rückläufigen Marktentwicklung.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA156 2019-03-01/10:27