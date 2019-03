Pkw fuhr auf A5 in NÖ auf Motorrad auf: Mann von Bike geschleudert

Wolkersdorf (APA) - Auf der Nordautobahn (A5) im Bezirk Mistelbach ist ein 61-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Auto auf ein von einem 50-Jährigen gelenktes Motorrad aufgefahren. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben im Bereich Wolkersdorf-Nord. Der Einheimische wurde von seinem Bike geschleudert und landete im Bankett. Er wurde verletzt und in das Landesklinikum Mistelbach eingeliefert.

Aufgrund des starken Verkehrs auf der A5 hatten sich das Motorrad und der Wagen bei der Auffahrt nicht sofort in den fließenden Verkehr einordnen können, gab die Exekutive am Freitag in einer Aussendung zu den Unfallgründen bekannt. Die Autobahn war während der Bergungsarbeiten in Richtung Hochleithen für rund eine halbe Stunde gesperrt.