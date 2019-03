Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis weiterhin über 66 Dollar

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat am Freitagvormittag seine jüngsten Kursgewinne weiterhin ausgebaut. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 66,48 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag tendierte der Brent-Future zuletzt bei 66,31 Dollar.

Der etwas besser als erwartet ausgefallene chinesische Caixin-Index für das verarbeitende Gewerbe sorgte in der Früh für Unterstützung. Am Vortag hatten noch schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus China beide Ölpreise belastet. China ist einer der größten Ölimporteure der Welt.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag auf 65,28 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Mittwoch hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 64,97 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich zwar etwas schwächer aber weithin über der Marke von 1.300 Dollar. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.306,25 Dollar (nach 1.314,17 Dollar am Donnerstag) gehandelt.