Wien (APA) - Für die Spiele der Handball-Europameisterschaft 2020 in Wien und Graz sind seit Freitag Tagesticket erhältlich. Wie der Österreichische Handballbund (ÖHB) bekannt gab, setze man auf attraktive Preise. So gibt es Karten in Wien schon ab 19 Euro.

Die Auslosung der Vorrundengruppe für das gemeinsam mit Schweden und Norwegen veranstaltete Turnier (9. bis 26. Jänner 2020) wird am 28. Juni in Wien stattfinden. Österreichs Nationalteam wird alle Spiele in Wien bestreiten.