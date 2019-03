SPÖ-Tirol: Rendi-Wagner kommt nun doch zu Dornauers Wahl

Wien/Innsbruck (APA) - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nimmt nun doch an der Wahl von Georg Dornauer zum neuen Tiroler Landesparteivorsitzenden am morgigen Samstag teil. Sprecher Stefan Hirsch bestätigte am Freitag gegenüber der APA einen Bericht von „Krone online“. Rendi-Wagner habe sich dazu kurzfristig entschieden und werde in Innsbruck „selbstverständlich“ auch eine Rede halten.

Das Verhältnis zwischen dem designierten Tiroler SPÖ-Chef und Rendi-Wagner galt zuletzt als unterkühlt. Die Parteivorsitzende hatte Dornauer nach dessen als sexistisch gewerteten „Horizontal-Sager“ in Richtung der grünen Landesrätin Gabriele Fischer im Tiroler Landtag für alle Bundesparteigremien gesperrt. Sie sollte daher auch nicht an der Wahl zum Landesparteichef teilnehmen.

Nun hat sich Rendi-Wagner laut Hirsch „angesichts der öffentlichen und internen Diskussion“ doch kurzfristig dazu entschieden, was als Signal für Geschlossenheit zu werten sei. Diese wolle sie auch vor Ort einmahnen, erklärte der Sprecher. Die Entscheidung, dass Dornauer kein Stellvertreter werde und nicht ins Bundesparteipräsidium einziehe, habe damit nichts zu tun und bleibe aufrecht.

~ WEB http://www.spoe.at ~ APA198 2019-03-01/11:10