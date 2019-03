Legale Hanf-Zuchtanlage stand im Bezirk Baden in Brand

Ebreichsdorf (APA) - In der Lagerhalle eines Gewerbeparks in Ebreichsdorf im Bezirk Baden ist am Donnerstagabend eine legale Hanf-Zuchtanlage in Flammen gestanden. Der Brand wurde rasch gelöscht, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Freitag entsprechende Medienberichte. Als mögliche Ursache für das Feuer gilt ein technischer Defekt in einer Zuchtlampe. Die Höhe des Schadens war vorerst unbekannt.

Die Ursachen-Ermittlungen dauerten am Freitag an, teilte Schwaigerlehner mit. Bei der abgebrannten Zuchtanlage soll es sich um eine Plantage für medizinischen Hanf gehandelt haben. Diese sei „völlig legal“ betrieben worden und auch angemeldet gewesen, betonte der Sprecher.

Die Feuerwehren Ebreichsdorf und Weigelsdorf waren bei den Löscharbeiten mit mehr als 60 Mitgliedern im Einsatz. Wie der ORF Niederösterreich berichtete, wurden durch starke Rauchentwicklung auch drei weitere Betriebsgebäude im Gewerbepark beschädigt.