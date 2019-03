Kim Jong-un traf den vietnamesischen Präsidenten

Hanoi (APA/dpa) - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist am Freitag in Hanoi mit dem vietnamesischen Präsidenten Nguyen Phu Trong zusammengetroffen. Einzelheiten der Gespräche im Präsidentenpalast einen Tag nach dem ergebnislosen Gipfel Kims mit US-Präsident Donald Trump wurden zunächst nicht bekannt.

Kim war am Dienstag in dem südostasiatischen Land eingetroffen. Für Samstag waren auch Kranzniederlegungen am Grabmal der Kriegshelden und Märtyrer sowie am Mausoleum von Revolutionsführer Ho Chi Minh (1890-1969) geplant.

Das Treffen zwischen Trump und Kim war am Donnerstag ohne Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Trump sagte vor seiner Abreise, Nordkorea habe die vollständige Aufhebung aller Sanktionen verlangt, und die geplanten Abrüstungsschritte gingen nicht weit genug. Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho erwiderte später, sein Land habe nur eine teilweise und nicht die völlige Aufhebung der Sanktionen gefordert.