Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten auf Semmering-Bahnstrecke

Wiener Neustadt/Mürzzuschlag (APA) - Auf der Semmering-Bergstrecke der Bahn stehen umfangreiche Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten an. Daher wird ein Schienenersatzverkehr im Abschnitt Payerbach-Reichenau - Mürzzuschlag eingerichtet (16. März und bis 10. Juni), von 18. bis 28. Mai auch für Fernverkehrszüge von Wiener Neustadt bis Mürzzuschlag, teilten die ÖBB am Freitag mit. Investiert werden 37,6 Millionen Euro.

Bis der Semmering-Basistunnel 2026 in Betrieb geht, rollen täglich etwa 180 Züge über die 160 Jahre alte Semmering-Strecke, erinnerten die Bundesbahnen. Deshalb würden bis 2025 weitreichende Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Die intensivste Phase in diesem Jahr findet in der zweiten Mai-Hälfte (18. bis 28.) statt. In diesem Zeitraum besteht auch für Fernzüge ein Schienenersatzverkehr, jener im Nahverkehr wird während der Totalsperre von Neunkirchen bis Mürzzuschlag geführt.