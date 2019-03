Leitbörsen in Fernost schließen einheitlich fest

Tokio (APA/dpa-AFX) - Die Leitbörsen in Fernost sind am Freitag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Die größten davon wurden in Tokio und Shanghai verbucht. Der Nikkei-225 Index in Tokio gewann 1,02 Prozent auf 21.602,69 Punkte. Der Shanghai Composite stieg gar um 1,80 Prozent auf 2.994,01 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong erhöhte sich um 0,63 Prozent auf 28.812,17 Einheiten.

Nach Veröffentlichung überraschend schwacher Stimmungsdaten großer chinesischer Staatsunternehmen am Vortag wurden zum Wochenschluss Stimmungsdaten zu den mittelgroßen privaten Unternehmen veröffentlicht. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Index für das verarbeitende Gewerbe stieg überraschend deutlich auf knapp unter 50 Punkte, was für Erleichterung sorgte. Werte unter 50 deuten auf eine Schrumpfung, Werte über 50 Punkte auf eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität.

Positive Stimmung unter den Anlegern versprühte an Chinas Börsen zudem, dass das Gewicht chinesischer A-Aktien im MSCI Emerging Markets Index kräftig von derzeit 0,7 Prozent auf nun 3,3 Prozent aufgestockt wird.

Zuletzt traten auch Verbraucherpreise in Tokio in den Vordergrund. Im Februar legten sie um 1,1 Prozent zu. Analysten hatten mit 1,0 Prozent gerechnet. Die von der Regierung am Freitag bekannt gegebenen Daten für die Hauptstadt werden einen Monat vor den landesweiten veröffentlicht und gelten daher als richtungweisend. Die Kerninflation beinhaltet Öl-Produkte, aber keine Preise für frische Nahrungsmittel.

Unter den Einzelwerten schlossen am Tokioter Börsenparkett die Papiere des Pharmakonzerns Sumitomo Dainippon Pharma um mehr als sechs Prozent fester. Darüber hinaus stiegen die Anteilsscheine von Nissui um 4,4 Prozent. Ebenfalls in der Gewinnzone gingen die Anteilsscheine des Elektronikkonzerns TDK aus dem Handel, die 4,3 Prozent gewannen.

Mit leichteren Gewinnen von 0,3 Prozent zeigten sich Mitsubishi UFJ Financial Group. Die deutsche DZ Bank möchte ihre Tochter DVB an die japanische Bank verkaufen, wurde nach Börsenschluss bekannt.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich mit Zugewinnen. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 36.063,81 Zählern mit plus 0,55 Prozent. Die Sorgen der vergangenen Tage um einen Krieg zwischen Indien und Pakistan dürften damit vorerst wieder in den Hintergrund getreten sein. Der All Ordinaries Index in Sydney stieg indes um 0,34 Prozent auf 6.273,80 Einheiten.