Wien (APA) - Bernadette Hawel ist seit heute, Freitag, neue Bundesgeschäftsführerin von Frau in der Wirtschaft (FiW), der Vertretung für 130.000 Unternehmerinnen in der Wirtschaftskammer (WKÖ). Sie hat Elisabeth Zehetner-Piewald abgelöst, die nun Leiterin der übergeordneten Abteilung Zielgruppenmanagement ist. Hawel will den Unternehmerinnen „eine starke Stimme geben“, hieß es in einer WKÖ-Aussendung.

