US-Kartellbehörde FTC winkt Fusion von Linde und Praxair durch

München (APA/Reuters) - Der fusionierte Industriegase-Konzern Linde darf nach monatelangem Warten wohl bald auch am Markt als Einheit auftreten. Die US-Kartellbehörde FTC hat die endgültigen Auflagen festgelegt, unter denen sie den Zusammenschluss zum weltweit größten Gasekonzern genehmigen will, wie sie in der Nacht zum Freitag mitteilte.

Linde muss danach wie geplant neun Standorte in den USA an vier verschiedene Unternehmen verkaufen. Die Frist zum Verkauf von Unternehmensteilen läuft am Freitag aus. Sie war wegen des Haushaltsstreits in den USA, der weite Teile der Verwaltung Anfang des Jahres lahmgelegt hatte, um vier Wochen verlängert worden. Bis zur endgültigen Genehmigung müssen sich die Fusionspartner Linde und Praxair im operativen Geschäft wie Konkurrenten verhalten.

Die FTC verschärfte die Auflagen an zwei Stellen: Zum einen legte sie fest, wie viel geistiges Eigentum Linde an die Käufer abgeben muss. Zum anderen hat sich die Kartellbehörde ein Mitspracherecht ausbedungen, wenn das Gemeinschaftsunternehmen des deutschen Konkurrenten Messer mit dem Finanzinvestor CVC verkauft wird oder wenn CVC die Mehrheit übernimmt.

Messer und CVC kaufen große Teile der US-Standorte von Linde. Fünf Produktionsstätten für Synthesegas gehen für 413 Mio. Dollar (361,8 Mio. Euro) an die US-Tochter Matheson Tri-Gas der japanischen Taiyo Nippon Sanso, wie der neue Eigentümer mitteilte. Linde nimmt mit dem Verkauf des US-Geschäfts insgesamt 3,75 Mrd. Dollar ein. An Taiyo Nippon Sanso geht für 5 Mrd. Euro auch das Europa-Geschäft von Praxair.

Am Freitagnachmittag will der neue Linde-Vorstand um Steve Angel erstmals Geschäftszahlen für den fusionierten Konzern vorlegen. Sie sollen in einer Telefonkonferenz für Investoren vorgestellt werden. Eine Pressekonferenz zum Geschäftsjahr 2018 ist nicht geplant - ein Novum für ein Unternehmen im deutschen Leitindex Dax.

