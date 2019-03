Wiener Rentenmarkt am Vormittag verhalten positiv

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich heute, Freitag, am späten Vormittag nur wenig verändert zu den Vortageswerten gezeigt. Die Renditen der 30-jährigen und zweijährigen Benchmark-Anleihe zeigten sich unbewegt, jene der mittleren Laufzeiten gaben zum Vortag geringfügig nach.

Am Vormittag wurden einige Konjunkturdaten veröffentlicht, darunter die etwas stärker als erwartet ausgefallenen deutschen Einzelhandelsumsätze, die im Februar um 2,6 Prozent zulegten. Weniger optimistisch fiel der Einkaufsmanagerindex für die Industrie aus: Der Index ging im Februar um 1,2 auf 49,3 Punkte zurück. Damit unterschritt das Barometer erstmals seit Juni 2013 die Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

Außerdem kamen noch Arbeitslosenzahlen. In Österreich ist die nationale Arbeitslosigkeit im Februar um 0,6 Prozentpunkte auf 8,4 Prozent gesunken. Zudem wurden Teuerungsdaten veröffentlicht: Demnach ist die jährliche Inflation im Februar im Euroraum gegenüber dem Jänner von 1,4 auf 1,5 Prozent gestiegen.

Im weiteren Handelsverlauf stehen noch einige wichtige Datenveröffentlichungen aus den USA an - darunter die monatliche Verbraucherumfrage der Uni Michigan sowie der ISM-Einkaufsmanagerindex.

Heute um 11.10 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 165,20 um 11 Ticks unter dem letzten Settlement von 165,31. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,38, das Tagestief bei 165,12. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 26 Basispunkte. Der Handel verläuft bei gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 244.224 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,27 (zuletzt: 1,27) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,53 (0,54) Prozent, die fünfjährige mit -0,04 (-0,03) Prozent und die zweijährige lag bei -0,45 (-0,45) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 46 (zuletzt: 46) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 45 (46) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 35 (35) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 14 (12) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) zuletzt Bund 47/02 30 1,50 105,23 105,53 1,27 46 105,50 Bund 29/02 10 0,5 99,71 99,76 0,53 45 103,08 Bund 24/10 5 1,65 109,50 109,67 -0,04 35 100,83 Bund 21/09 2 3,5 110,06 110,11 -0,45 14 110,15 ~