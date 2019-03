Wiener Börse (Mittag) - ATX tendiert zu Mittag auf Wochenhoch

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Freitag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.053,04 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 12,12 Punkten bzw. 0,40 Prozent. Damit stand der heimische Leitindex höher als an den vorhergegangenen Tagen dieser Woche. Allerdings verlief der Handel in dieser Woche äußerst ruhig.

Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +1,07 Prozent, FTSE-100/London +0,41 Prozent und CAC-40/Paris +0,66 Prozent.

Konjunkturseitig standen vor dem Wochenende Daten zum Wirtschaftswachstum im Fokus der Anleger. Österreichs Wirtschaft (BIP) wuchs im vierten Quartal 2018 im Vergleich zum dritten Quartal zwar etwas langsamer als im ersten Halbjahr, hat aber doch noch um 0,4 Prozent zugelegt, bestätigte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) seine Schnellschätzung von Ende Jänner. Sowohl die heimische Wirtschaft als auch die Exporte wuchsen noch, die Nachfrage ging aber zurück.

Daneben sank die Arbeitslosigkeit in Österreich im Februar um 7,7 Prozent. Im Euroraum lag die Arbeitslosigkeit im Jänner auf dem tiefsten Stand seit über zehn Jahren gelegen. Die Arbeitslosenquote betrug wie im Vormonat 7,8 Prozent.

Außerdem trübte sich die Stimmung in den Industriebetrieben im Februar den siebenten Monat in Folge ein. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei um 1,2 Punkte auf 49,3 Punkte gesunken, teilte das britische Marktforschungsinstitut IHS Markit in einer zweiten Schätzung mit.

Bei den Einzelwerten notierten die Aktien von Warimpex mit plus 1,71 Prozent unter den „Top fünf“ im ATX Prime. Der auf Osteuropa spezialisierte Büro- und Hotel-Immoentwickler und Raiffeisen-Leasing haben sich von ihrem 4-Sterne-Hotel im tschechischen Karlsbad getrennt. Das Hotel Dvorak mit 126 Zimmern wurde an einen internationalen Privatinvestor verkauft.

Auch die Papiere der Vienna Insurance Group (VIG) gewannen über ein Prozent. Der Versicherer hat am Donnerstag den Kauf der polnischen Gothaer Towarzystwo Ubezpiecze? (Gothaer TU) nach der Zustimmung der lokalen Behörden abgeschlossen.

Nach vorläufigem veröffentlichtem Ergebnis für 2018 von 277 Mio. Euro am Donnerstag, stiegen die Aktien von CA Immo zu Mittag um 0,47 Prozent. Baader-Analyst Maximilian Gerber verweist auf die anhaltende Marktdynamik in Deutschland, sowie auf die Umwidmung von Entwicklungsprojekten zu Anlageprojekten.

Die Post-Papiere legten unterdessen um über ein Prozent zu. Post-Chef Georg Pölzl äußerte sich zum 2017 ins Leben gerufenen Online-Einkaufsportal shöpping.at. Das Portal mache noch Verluste, diese seien aber „nicht in Dimensionen, die das Ergebnis der Post AG infrage stellen“, sagte Pölzl im Interview mit dem „Trend“.

Ans Ende der Kurstafel fielen Verbund mit einem Minus von 2,79 Prozent. Auch EVN sanken um 2,27 Prozent.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 9.25 Uhr bei 3.067,04 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Handelsstart bei 3.040,11 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,36 Prozent höher bei 1.539,90 Punkten. Im prime market zeigten sich 24 Titel mit höheren Kursen, zwölf mit tieferen und einer unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.086.828 (Vortag: 873.792) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 29,40 (24,05) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 273.651 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 9,09 Mio. Euro entspricht.

