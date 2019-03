AK-Wahl - Hauptwahlkommission: „Ordnungsgemäße Vorbereitung“ in NÖ

St. Pölten (APA) - Die Hauptwahlkommission der Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) hat sich am Freitag unter anderem mit einer Anfrage des niederösterreichischen Arbeitnehmerbundes (NÖAAB) zur Briefwahl im Betrieb beschäftigt. Die Kommission mit Vertretern aller wahlwerbenden Gruppen habe dabei festgestellt, dass die AK-Wahl in allen Bereichen „ordnungsgemäß vorbereitet“ ist, hieß es in einer Aussendung.

„Die Wahl wird unbürokratisch abgewickelt, das soll zu einer hohen Wahlbeteiligung beitragen“, hielt die AKNÖ fest. Am Dienstag hatte NÖAAB-Obmann und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) in einem Schreiben neun Fragen an AKNÖ-Präsident Markus Wieser gerichtet. Der Brief beschäftigte sich vor allem mit dem Themenblock „Umleitung der Briefwahlkarten an die Firmenadresse“. Seitens der AKNÖ hieß es daraufhin, dass Wieser als Kandidat nichts mit der Wahldurchführung zu tun habe und dass sich die Hauptwahlkommission mit dem Schreiben befassen werde.

Die Kommission unter dem Vorsitz von Brigitte Adler gab am Freitag auch bekannt, dass 488.839 Personen von 20. März bis 2. April wahlberechtigt sind. Abgestimmt werden könne in rund 1.000 Betriebssprengeln. „Viele Beschäftigte haben damit die Möglichkeit, ganz bequem direkt im Betrieb ihre Stimme abzugeben“, wurde festgehalten. Die übrigen Berechtigten können demnach per Briefwahl abstimmen oder eines von 24 öffentlichen Wahllokalen aufsuchen.

In Niederösterreich treten acht Listen zur AK-Wahl an. Zur Disposition stehen 110 Plätze im Arbeitnehmerparlament.

