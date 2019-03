Europas Leitbörsen zu Mittag mit klaren Gewinnen

Frankfurt am Main (APA) - An den Börsen Europas sind am Freitag im Verlauf Gewinne verzeichnet worden. Der Euro-Stoxx-50 gewann 0,69 Prozent auf 3.320,99 Punkte. Von seinem heute in der Früh erreichten Fünfmonats-Hoch kam der Eurozonen-Leitindex leicht zurück.

Der DAX in Frankfurt notierte indes gegen 12.30 Uhr mit 11.632,20 Punkten und plus 1,01 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London stieg um 0,46 Prozent und steht nun bei 7.107,35 Stellen.

An der Konjunkturdatenfront verliehen am Freitag Stimmungsdaten aus China Aufwind. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Index für das verarbeitende Gewerbe stieg überraschend deutlich auf knapp unter 50 Punkte, was für Erleichterung sorgte. Werte unter 50 deuten auf eine Schrumpfung, Werte über 50 Punkte auf eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität.

Unternehmensseitig waren in Mailand die Aktien des Luxusmodekonzern Moncler klare Gewinner mit plus 11,4 Prozent. Der Konzern hatte mit seinen Jahreszahlen sowohl Anleger als auch Wertpapierexperten positiv überrascht. Wohl im Fahrtwasser von Moncler bewegten sich auch die Wertpapiere der Branchenkollegen Kering (plus 3,6 Prozent) und LVMH (plus 2,3 Prozent). Burberry gewannen 2,7 Prozent.

In London waren indes auch die Aktien des Werbegiganten WPP auf die Kauflisten gerückt, nachdem der Konzern einen geringeren Gewinnrückgang im Geschäftsjahr 2018 vorgelegt hatte als prognostiziert. Mit plus 8,2 Prozent stiegen die Anteilsscheine an die Spitze des Londoner Börsenbarometers.

Ebenfalls auf plus 2,2 Prozent hinaufgehandelt wurden die Papiere der Londoner Börse (LSE) selbst. Der Börsenbetreiber hatte ebenfalls frische Zahlen veröffentlicht.

Rightmove büßten dagegen 5,2 Prozent ein. Der Betreiber von Großbritanniens größtem Online-Immobilienportal habe zwar anständige Jahreszahlen vorgelegt, doch bereiteten die rückläufigen Werbeeinnahmen Sorgen, teilte der Konzern mit.

Die Aktie der Air France-KLM stieg um 5,1 Prozent. Nach Frankreichs Ärger über den überraschenden Einstieg der Niederlande bei der Fluglinie wollen die beiden Länder ihre gemeinsame Zusammenarbeit bis Ende Juni ausloten. Es werde eine entsprechende Arbeitsgruppe eingesetzt, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung nach einem Treffen von Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire und dem niederländischen Minister Wopke Hoekstra. Am Ende müsse ein „faires und ausgewogenes“ Ergebnis für alle Beteiligten stehen.

Im weiteren Verlauf blicken Anleger auf die Börseneröffnung in den USA. Darüber hinaus wird sich der Anlegerfokus auch auf die monatliche Verbraucherumfrage der Universität von Michigan verschieben und auf den Einkaufsmanagerindex ISM, die beide für den Monat Februar veröffentlicht werden.

