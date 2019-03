Deutsche Tarifverdienste legten 2018 stärksten Anstieg seit 2014 hin

Wiesbaden (APA/AFP/Reuters) - Die Verdienste der rund 17 Millionen Tarifbeschäftigten in Deutschland sind 2018 so kräftig gestiegen wie seit Jahren nicht mehr. Die Tarifverdienste (Kollektivvertragslöhne) sind 2018 gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Prozent gestiegen. Das ist das stärkste Wachstum seit 2014, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte.

Damals waren die Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen um 3,3 Prozent gestiegen. Im Baugewerbe kletterten sie 2018 mit 4,4 Prozent besonders stark. Im vierten Quartal profitierten die Beschäftigten der Branche unter anderem von einer Einmalzahlung über 250 Euro.

Auch im Verarbeitenden Gewerbe wuchsen die Tarifverdienste mit 3,5 Prozent überdurchschnittlich, was laut Statistischem Bundesamt vor allem an Tarifsteigerungen in der Metall- und Elektroindustrie im zweiten Quartal sowie in der chemischen Industrie im vierten Quartal lag.

Im Bergbau stiegen die Verdienste der Arbeiter und Angestellten mit Tarifvertrag dagegen mit 1,8 Prozent unterdurchschnittlich. Noch schwächer war nur der Finanz- und Versicherungssektor mit 1,7 Prozent Tarifwachstum.

Das Statistische Bundesamt misst die Tarifverdienste am Index der tariflichen Monatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen. Bereinigt um Sonderzahlungen lagen die Tarife im Gesamtjahr 2018 um 2,6 Prozent höher als im Vorjahr. Die Verbraucherpreise stiegen im selben Zeitraum um 1,8 Prozent.

Der Tariflohn ist in Deutschland der Lohn, der zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft ausgehandelt wurde. Er wird im Tarifvertrag festgeschrieben und bezeichnet das Mindestgehalt, das ein Arbeitnehmer, angepasst an seine beruflichen Qualifikationen, mindestens erwarten kann. Nicht in allen Branchen ist es üblich, nach Tariflohn zu entlohnen. Da nicht alle Unternehmen dem Arbeitgeberverband angehören, sind auch nicht alle Unternehmen an die Tarifverträge gebunden.