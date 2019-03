Biathlon: ÖSV fährt mit je sechs Damen und Herren zur WM

Innsbruck (APA) - Der Österreichische Skiverband (ÖSV) nimmt mit einem zwölfköpfigen Aufgebot an der Biahtlon-WM von 7. bis 17. März in Östersund teil. Der ÖSV nominierte am Donnerstag sechs Damen und vorläufig fünf Herren für die Titelkämpfe in Schweden. Der sechste Teilnehmer wird nach dem IBU-Cup in Otepää (EST) in dieser Woche genannt.

ÖSV-Aufgebot für Biathlon-WM:

Damen (6): Fabienne Hartweger, Lisa Hauser, Katharina Innerhofer, Christina Rieder, Julia Schwaiger, Dunja Zdouc.

Herren (6): Julian Eberhard, Tobias Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger, Felix Leitner und einer aus dem Quintett David Komatz, Nikolaus Leitinger, Harald Lemmerer, Kevin Plessnitzer, Lorenz Wäger.