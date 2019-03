Sieben Tage Kultur - Die Woche 04.03. bis 10.03

Wien (APA) - Die kommende Woche birgt aus Kultursicht viele Enthüllungen - vom detaillierten Programm der heurigen Diagonale und des Donaufestivals über das österreichische Song-Contest-Lied für Tel Aviv im Mai bis zu neuen ORF-Highlights. Ansonsten gibt es einige junge Talente und ausgezeichnete Routiniers zu bewundern.

Freudianisch startet die Kulturwoche, wenn das Wiener Sigmund Freud Museum seine beiden Ausweichstandorte für die laufende Umbauphase des einstigen Wohnhauses des Psychoanalytikers vorstellt. Die unanalysierte Freude steht hingegen im Mittelpunkt der „Happiness Machine“, bei der das Klangforum am Abend im Konzerthaus unter Regie von „Ganymed“-Mastermind Jacqueline Kornmüller drei Stunden Glück verspricht.

Nicht nur dem Glück widmen will man sich in ORF eins ab 14. März, wenn unter dem Formattitel „DOKeins“ künftig heimische und internationale Dokumentationen gezeigt werden. Präsentiert wird das Konzept am Dienstag, während in Salzburg der nach kurzen Wechselplänen nun doch an der Salzach verbleibende Landestheaterintendant Carl Philip von Maldeghem das Programm des Autorentheaterfestivals „Freispiel“ vorstellt.

Auch am Mittwoch meldet sich Salzburg zu Wort, wenn das Literaturhaus unter dem Titel „Goes Europe“ sein heuriges Programm präsentiert, während die Augen der heimischen Kulturwelt ansonsten auf Graz blicken. Dort enthüllt die Diagonale ihr endgültiges Detailprogramm für die am 19. März startende Ausgabe des Filmfestivals.

Die Vorausschauen stehen dann auch am Donnerstag im Mittelpunkt, wenn Regisseurin Jacqueline Kornmüller im Kunsthistorischen Museum die neueste Ausgabe des Stationentheaterprojekts „Ganymed“ vorstellt, das diesesmal „In Love“ ist und am 13. März Premiere feiert. Weiter in die Zukunft blickt Donaufestival-Chef Thomas Edlinger, der seine Pläne für das am 26. April startende Kremser Avantgardeprojekt vorstellt, während der Kultursender ORF III gleich die gesamten Höhepunkte des laufenden Jahres präsentiert.

Ebenfalls ein ORF-Projekt hebt am Freitag ab, wenn die heurige Song-Contest-Vertreterin Österreichs, Elektropopperin Paenda, am Küniglberg ihr Lied „Limits“ für Tel Aviv im Mai erstmals in der Öffentlichkeit singen wird. Ebenfalls ein junges Musiktalent ist der armenische Cellist Narek Hakhnazaryan mit Wohnsitz Wien, der an der Seite der Symphoniker im Konzerthaus am Abend Edward Elgars Cellokonzert präsentiert. Einen Helden der älteren Generation rückt indes Paulus Hochgatterer ins Rampenlicht, wenn am Landestheater Niederösterreich die Adaption seines Romans „Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war“ Uraufführung feiert - inszeniert vom 1992 geborenen Wiener Regisseur Moritz Beichl.

Am Wochenende hebt dann schließlich Richard Wagners Titelheld „Der fliegende Holländer“ in der Volksoper und in der Person von Markus Marquardt ab. Nach dieser samstäglichen Premiere richten sich die Augen der österreichischen Kulturbeobachter des sonntags dann auf Mainz, wo der Deutsche Kleinkunstpreis vergeben wird - unter anderem an das Wiener Urgestein Willi Resetarits und das ebenfalls in der Bundeshauptstadt ansässige Kabarettduo BlöZinger.

~

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Montag, 04. März 2019

WIEN * 11:00 KI Präsentation/Presseführung Sigmund Freud Museum

XI „moving freud museum“ - 2 Ausweichstandorte

während einjähriger Umbauphase des Sigmund Freud

Museums

(Treffpunkt: 9., Berggasse 13) * 19:30 KI Aufführung „Happiness Machine. 3 Stunden Glück mit

dem Klangforum Wien“ (Film/Musik/Performances) -

Klangforum Wien; musikalische Leitung: Konstantia

Gourzi, Regie: Jacqueline Kornmüller

(Konzerthaus, 3., Lothringerstraße 20)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Dienstag, 05. März 2019

WIEN * 10:00 KI PG ORF „Start von DOKeins“ mit ORF-eins-

MI Channelmanagerin Totzauer, Seebauer-Broukal

(DOKeins), Hosts Lisa Gadenstätter und Hanno

Settele (Anmeldung erforderlich)

(Heuer am Karlsplatz, 4., Treitlstraße 2) - 20:00 KI Kabarett-Premiere „Karl Kurzhofer“ von und mit

II Rudi Fussi

(Kulisse, 17., Rosensteingasse 39) * 20:00 KI Premiere „Falsch“ von Rene Kalisky www.hamakom.at

(Theater Nestroyhof Hamakom, 2., Nestroyplatz 1)

SALZBURG Salzburg * 14:00 KI PG Salzburger Landestheater „Programm

Autorentheaterfestival ‚Freispiel‘“ mit Intendant

Maldeghem

(Salzburger Landestheater, Pausenfoyer,

Schwarzstraße 22)

USA/New York New York * 16:00 KA Bekanntgabe Pritzker-Preisträger (USA/New York)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Mittwoch, 06. März 2019

WIEN - 10:00 KI Presseführung Ausstellung „Haben und Brauchen in

Wien – ein Projektzyklus der Vielen im

Künstlerhaus 1050“

(Künstlerhaus-Ausweichquartier, 5., Stolberggasse

26)

SALZBURG Salzburg * 10:30 KI PG Literaturhaus Salzburg „Programm 2019 -

Literaturhaus goes Europe“ mit GF Friedmann

(Literaturhaus Salzburg, Strubergasse 23)

STEIERMARK Graz * 10:30 KI Diagonale Filmfestival: Programm-PG

(auch am 7.3. um 10.30 Uhr in Wien)

(Steiermärkische Bank und Sparkassen AG,

Sparkassenplatz 4)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Donnerstag, 07. März 2019

WIEN * 10:00 KI PK anl. Premiere „Ganymed In Love“ (13.3.) von

Jacqueline Kornmüller

(Kunsthistorisches Museum (KHM), 1., Burgring 5) * 10:00 KI Presseführung Ausstellung „Talking Heads -

Zeitgenössische Dialoge mit F.X. Messerschmidt“

(Orangerie Belvedere, 3., Rennweg 6) * 10:30 KI Programm-PK „Donaufestival 2019“ mit Leiter

Edlinger, Kuratorin für Performance Peterle

(Tanzquartier, Studios, 7., Museumsplatz 1) * 18:30 KI Präsentation ORF „ORF III-Programmhöhepunkte 2019“

MI (nur mit Einladung)

(Globe Wien, 3., Karl Farkas Gasse 19)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 08. März 2019

WIEN * 10:00 KI Eurovision Song Contest (ESC) 2019: Präsentation MI des ESC-Liedes von Österreich-Kandidatin Paenda

(Anmeldung erforderlich)

(ORF-Zentrum, Atrium, 13., Würzburggasse 30) * 19:30 KI Konzert Wiener Symphoniker, Narek Hakhnazaryan;

Dirigent: Jakub Hrusa - Werke von Beethoven,

Elgar, Schostakowitsch

(Konzerthaus, 3., Lothringerstraße 20)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten * 19:30 KI Premiere „Der Tag, an dem mein Großvater ein Held

war“ von Paulus Hochgatterer (UA)

(Landestheater NÖ, Theaterwerkstatt, Rathausplatz

11)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Samstag, 09. März 2019

WIEN * 19:30 KI Premiere „Der fliegende Holländer“ von Richard

Wagner

Regie: Aron Stiehl; Dirigent: Marc Piollet

(Volksoper, 9., Währinger Straße 78)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Sonntag, 10. März 2019

DEUTSCHLAND Mainz - 20:00 KA Verleihung „Deutscher Kleinkunstpreis 2019“ an Duo

KI BlöZinger, Willi Resetarits, Christian Ehring,

Dorothea Kehr, Lara Stoll

(unterhaus Mainz, Münsterstraße 7) ~