Tschechiens Präsident wirbt vor Europawahl für Sozialdemokraten

Hradec Kralove (APA/dpa) - Vor der Europawahl im Mai hat der tschechische Präsident Milos Zeman offen für den Juniorpartner in der Regierung Partei ergriffen. Er werde für die CSSD stimmen, sagte der 74-Jährige am Freitag zu Beginn des zweitägigen Parteitags der sozialdemokratischen Partei in Königgrätz (Hradec Kralove).

„Eine Stimme haben Sie sicher, und wenn ich auch noch meine Frau überzeuge, dann sind es sogar zwei“, fügte Zeman laut der Agentur CTK im Scherz hinzu.

Zeman mischte sich zudem in den laufenden Richtungskampf zwischen jungen Modernisierern und dem traditionellen Lager der Partei ein. Er rief dazu auf, als Zielgruppe nicht großstädtische Liberale, sondern Arbeiter und Pensionisten anzusprechen. Das sei ein großes Wählerpotenzial. Die CSSD stellt derzeit vier der 21 tschechischen EU-Abgeordneten und sitzt in Prag in einer Minderheitsregierung mit der populistischen Partei ANO.

Das Verhältnis Zemans zu den tschechischen Sozialdemokraten galt lange Zeit als angespannt. Von 1993 bis 2001 war er selbst Vorsitzender der CSSD, gründete aber 2010 seine eigene Partei der Bürgerrechte (SPO)