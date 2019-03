Frankfurter Rentenmarkt tendiert schwächer

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag zur Kasse gefallen. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 0,05 Prozent am Vortag auf 0,08 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Besser als erwartete Daten der chinesischen Industrie stimmten die Anleger an der Börse wieder risikofreudiger, was die Anleihen belastet. In Deutschland waren zudem die Einzelhandelsumsätze im Jänner überraschend stark gestiegen und hatten die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Im weiteren Verlauf könnten Stimmungsindikatoren aus den USA für die Industrie und die Konsumenten für Bewegung an den Märkten sorgen. Besonderes Augenmerk liegt auf der monatliche Verbraucherumfrage der Uni Michigan sowie auf dem Einkaufsmanagerindex ISM.