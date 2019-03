Trump: „Sehr substanzielle“ Gespräche mit Kim Jong-un

Washington (APA/dpa) - Nach Beendigung seines Gipfels mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un ohne Ergebnis hat US-Präsident Donald Trump die Verhandlungen gelobt. „Wir hatten sehr substanzielle Gespräche mit Kim Jong-un - wir wissen, was sie wollen und sie wissen, was wir für notwendig halten“, schrieb Trump am Freitagmorgen (Ortszeit) auf Twitter.

Das Verhältnis zu Nordkorea sei „sehr gut“. Man werde sehen, was passiert, fügte er hinzu. Das Treffen zwischen Trump und Kim in Hanoi war am Donnerstag ohne Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Beide Seiten kamen sich in der zentralen Frage des Abbaus der nordkoreanischen Atomwaffen nicht näher.

Trump hatte am Donnerstag erklärt, Nordkorea habe die vollständige Aufhebung aller Sanktionen verlangt, und die geplanten Abrüstungsschritte gingen nicht weit genug. Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho erwiderte später, sein Land habe nur eine teilweise und nicht die völlige Aufhebung der Sanktionen gefordert. Die angebotene atomare Abrüstung sei die am weitesten reichende für sein Land derzeit machbare Maßnahme.