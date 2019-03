Fußball: Slowene Stojanovic neuer Teamchef von ÖFB-Gegner Lettland

Riga (APA/dpa) - Der Slowene Slavisa Stojanovic ist neuer Trainer von Lettlands Fußball-Nationalmannschaft. Der 49-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag und wird in der kommenden Woche seine Arbeit mit der Auswahl des baltischen Landes aufnehmen, wie der lettische Fußballverband am Freitag in Riga mitteilte. Stojanovic folgt dem Finnen Mixu Paatelainen nach. Lettland trifft in der EM-Qualifikation auf Österreich.

Stojanovic löste seinen Vertrag mit dem bulgarischen Erstligisten Lewski Sofia bereits Ende Jänner auf und galt schon damals als Favorit auf den Posten. Der Slowene war 2017 beim FC Riga als Chefcoach tätig. Davor betreute er u.a. sein Heimatland (2011/12) und den serbischen Topclub Roter Stern Belgrad.

Lettland startet am 21. März in Nordmazedonien in die Qualifikation für EM 2020. Auf Österreich treffen die Balten am 6. September (auswärts) und 19. November (heim).