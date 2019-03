SPORT - Termine von Samstag, 2.3., bis Montag, 4.3.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Sport - Termine am Samstag, 02. März 2019

--------------------------------------------------------------------- NORDISCHE SKI-WM

SKISPRINGEN * T/Seefeld Nach Herren Einzelbewerb (Normalschanze) * 16:00 T/Seefeld Mixed Teambewerb (Normalschanze) (live auf

ORF eins)

NORDISCHE KOMBINATION * 11:00 T/Seefeld Springen Teambewerb (Normalschanze) (live

auf ORF eins)

BILD * 14:45 T/Seefeld Langlauf Teambewerb (4 x 5 km) (live auf ORF

eins)

BILD LANGLAUF * 12:15 T/Seefeld Massenstart Damen (30 km Skating) (live auf

ORF eins)

BILD SPORT ALLGEMEIN * T/Seefeld Live-Blog: http://go.apa.at/e9uav4Ce - 18:30 T/Seefeld Siegerehrungen

BILD ---------------------------------------------------------------------

SKI ALPIN * 08:30 Rosa Khutor Weltcup-Super-G Damen (live auf ORF eins) * 10:00 Kvitfjell Weltcup-Abfahrt Herren (live auf ORF eins)

FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/Grunddurchgang/20. Runde * 17:00 N/St. Pölten spusu SKN St. Pölten - SK Rapid Wien

BILD * 17:00 S/Salzburg Red Bull Salzburg - RZ Pellets WAC

BILD * 17:00 V/Altach Cashpoint SCR Altach - FC Flyeralarm Admira

BILD Bundesliga/Zweite Liga HYPBET/17. Runde * 14:30 N/Wiener SC Wiener Neustadt - SC Austria Lustenau

Neustadt * 14:30 O/Pasching FC Juniors OÖ - SV Licht-Loidl Lafnitz Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/24. Runde * 15:30 Berlin Hertha BSC Berlin - FSV Mainz 05 * 15:30 Frankfurt Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim * 15:30 Gelsenkirchen Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf * 15:30 Leverkusen Bayer Leverkusen - SC Freiburg * 15:30 Nürnberg 1. FC Nürnberg - RB Leipzig * 18:30 Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach - Bayern München Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/24. Runde * 13:00 Heidenheim FC Heidenheim - Jahn Regensburg * 13:00 Paderborn SC Paderborn - St. Pauli * 13:00 Sandhausen SV Sandhausen - Erzgebirge Aue Int. Ligen/England/Premier League/29. Runde * 13:30 London Tottenham Hotspur - Arsenal * 16:00 Bournemouth Bournemouth - Manchester City * 16:00 Brighton Brighton and Hove Albion - Huddersfield * 16:00 Burnley Burnley - Crystal Palace * 16:00 Manchester Manchester United - Southampton * 16:00 Wolverhampton Wolverhampton Wanderers - Cardiff City * 18:30 London West Ham - Newcastle United Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/27. Runde * 17:00 Caen SM Caen - Paris St. Germain * 20:00 Angers Angers SCO - AS Monaco * 20:00 Reims Stade de Reims - Amiens Int. Ligen/Italien/Serie A/26. Runde * 15:00 Empoli Empoli - FC Parma * 18:00 Mailand AC Milan - US Sassuolo * 20:30 Rom Lazio Rom - AS Roma Int. Ligen/Spanien/La Liga/26. Runde * 13:00 Cornella de Espanyol Barcelona - Real Valladolid

Llobregat * 16:15 Villarreal Villarreal - Alaves * 18:30 Huesca Huesca - FC Sevilla * 20:45 Madrid Real Madrid - FC Barcelona Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 9B

SNOWBOARD * 13:30 Baqueira Weltcup: Snowboard Cross (live auf ORF Sport

+)

SKI FREESTYLE - 06:30 Secret Garden Weltcup-Finale: Springen

(Chongli/China)

EISSCHNELLLAUF - Calgary Mehrkampf-WM (ohne Öst.)

BOB * 02:00 Whistler WM: Herren-Zweier (1./2. Lauf) (live auf ORF

Sport +) * 20:30 Whistler WM: Damen-Zweier (1./2. Lauf) (live auf ORF

Sport + ab 22:00) * Whistler WM: Herren-Zweier (3./4. Lauf) (03.03. 02:00

Uhr) (live auf ORF Sport +)

TENNIS * Acapulco ATP-/WTA-Turnier * 14:00 Dubai ATP-Turnier * 17:30 Sao Paulo ATP-Turnier

RADSPORT * Vereinigte Arabische Emirate Tour (mit

Eisel, Haller) * Ninove Omloop Het Nieuwsblad (mit Gogl,

Pöstlberger) - 12:00 Pruszkow Bahn-WM (heute ohne Öst.)

LEICHTATHLETIK * 11:00 Glasgow Hallen-EM (mit Fuchs, Toth, Bendrat, Vojta?,

Walli?)

19:00 Abend-Session

(live auf ORF Sport +)

BASKETBALL ABL/25. Runde * 17:00 Wien Vienna D.C. Timberwolves - Swans Gmunden * 17:00 ST/Fürstenfeld Raiffeisen Fürstenfeld Panthers - UBSC

Raiffeisen Graz * 20:05 B/Oberwart Unger Steel Gunners Oberwart - Kapfenberg

Bulls (live auf Sky Sport Austria) AWBL/16. Runde * 17:00 O/Wels DBB LZ OÖ Linz-Wels - UBI Graz

HANDBALL spusu Liga/Bonusrunde/5. Runde * 20:15 V/Hard Alpla HC Hard - Retcoff HSC Graz (live auf

ORF Sport +) spusu Liga/Quali-Runde/5. Runde * 19:00 O/Linz HC Linz AG - Sparkasse Schwaz HB Tirol * 19:00 ST/Leoben Union Juri Leoben - Fivers WAT Margareten WHA/15. Runde * 16:00 Wien WAT Atzgersdorf - UHC Eggenburg * 19:00 Wien MGA Fivers - Union St. Pölten * 19:00 N/Maria Hypo NÖ - ZV Wr. Neustadt

Enzersdorf * 19:00 N/Stockerau UHC Stockerau - HC JCL BW Feldkirch * 19:00 V/Dornbirn SSV Dornbirn Schoren - Perchtolsdorf

Devils/Vöslauer HC

VOLLEYBALL AVL/Damen/Viertelfinale/best-of-three/1. Spiel * 17:30 T/Innsbruck VC Tirol - SB VB NÖ Sokol/Post * 20:00 S/Salzburg PSV VG Salzburg - UVC Holding Graz DenizBank Volley League/Herren/25. Runde * 17:30 ST/Graz UVC Holding Graz - VBK Wörther-See-Löwen

Klagenfurt * 18:00 O/Ried UVC Weberzeile Ried - SK Posojilnica

Aich/Dob

GOLF - Palm Beach PGA-Tour (mit Straka?)

Gardens

(Florida) - Maskat European Tour (mit Wiesberger?, Schwab?)

TISCHTENNIS - ST/Kapfenberg ÖM

TURNEN - 11:00 O/Linz Int. Turnier „TGW Austrian Team Open“

KARATE - 08:00 S/Salzburg Int. Turnier (Serie A)

Sport - Termine am Sonntag, 03. März 2019

--------------------------------------------------------------------- NORDISCHE SKI-WM

SKISPRINGEN * T/Seefeld Nach Mixed Teambewerb (Normalschanze) NORDISCHE KOMBINATION * T/Seefeld Nach Teambewerb (Normalschanze) LANGLAUF * T/Seefeld Nach Massenstart Damen (30 km Skating) * 13:00 T/Seefeld Massenstart Herren (50 km Skating) (live auf

ORF eins)

BILD SPORT ALLGEMEIN * T/Seefeld Abschluss-Statistiken

* T/Seefeld Live-Blog: http://go.apa.at/e9uav4Ce * T/Seefeld Sprüche der WM * T/Seefeld Tops und Flops der WM * T/Seefeld Ehrentafel * 15:30 T/Seefeld Schlussfeier - 15:30 T/Seefeld Siegerehrung ---------------------------------------------------------------------

SKI ALPIN * 08:30 Rosa Khutor Weltcup-Super-G Damen (live auf ORF eins) * 11:00 Kvitfjell Weltcup-Super-G Herren (live auf ORF eins)

FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/Grunddurchgang/20. Runde * Wien Nach Samstag-Spielen * 14:30 Wien FK Austria Wien - TSV Prolactal Hartberg

BILD * 14:30 ST/Graz SK Puntigamer Sturm Graz - LASK Linz

BILD * 17:00 T/Innsbruck FC Wacker Innsbruck - SV Mattersburg

BILD Bundesliga/Zweite Liga HYPBET/17. Runde * 10:30 K/Klagenfurt SK Austria Klagenfurt - Blau Weiß Linz Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/24. Runde * 15:30 Stuttgart VfB Stuttgart - Hannover 96 * 18:00 Wolfsburg VfL Wolfsburg - Werder Bremen Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/24. Runde * 13:30 Bielefeld Arminia Bielefeld - Darmstadt 98 * 13:30 Dresden Dynamo Dresden - VfL Bochum * 13:30 Ingolstadt FC Ingolstadt - 1. FC Köln Int. Ligen/England/Premier League/29. Runde * 13:00 Watford Watford - Leicester City * 15:05 London Fulham - Chelsea * 17:15 Liverpool Everton - Liverpool Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/27. Runde * 15:00 Guingamp EA Guingamp - FC Nantes * 15:00 Lille OSC Lille - Dijon FCO * 15:00 Nizza OGC Nizza - RC Straßburg * 21:00 Marseille Olympique Marseille - AS St. Etienne Int. Ligen/Italien/Serie A/26. Runde * 12:30 Turin Torino - Chievo Verona * 15:00 Ferrara SPAL Ferrara - Sampdoria Genua * 15:00 Genua Genoa - Frosinone * 15:00 Udine Udinese - Bologna * 18:00 Bergamo Atalanta Bergamo - ACR Fiorentina * 20:30 Neapel SSC Napoli - Juventus Turin Int. Ligen/Spanien/La Liga/26. Runde * 12:00 Eibar Eibar - Celta de Vigo * 16:15 Sevilla Betis Sevilla - Getafe * 18:30 San Sebastian Real Sociedad - Atletico Madrid * 20:45 Valencia Valencia - Athletic Bilbao Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 9B

SKI FREESTYLE - 01:40 Secret Garden Weltcup-Finale: Springen (Teambewerb)

(Chongli/China)

EISSCHNELLLAUF * Calgary Mehrkampf-WM (ohne Öst.)

BOB * 02:00 Whistler WM: Herren-Zweier (3./4. Lauf) (live auf ORF

Sport +) * 20:30 Whistler WM: Damen-Zweier (3./4. Lauf) (live auf ORF

Sport +) * Whistler WM: Teambewerb (04.03. 01:00 Uhr) (live auf

ORF Sport +)

TENNIS * 18:30 Sao Paulo ATP-Turnier

RADSPORT * 12:00 Pruszkow Bahn-WM: Punkterennen Damen (Eberhardt/14:

00), Madison Herren (mit Öst./nach 14:00)

LEICHTATHLETIK * 11:00 Glasgow Hallen-EM (mit Bendrat?)

19:00 Abend-Session

EISHOCKEY EBEL/Pick Round/7. Runde * 17:30 Wien spusu Vienna Capitals - Fehervar AV19 * 17:30 ST/Graz Moser Medical Graz 99ers - KAC (live auf

www.servushockeynight.com ) * 18:00 Bozen HCB Südtirol - Red Bull Salzburg EBEL/Qualifikationsrunde/7. Runde * 17:30 K/Villach Panaceo VSV - HC TWK Innsbruck * 17:30 O/Linz Liwest Black Wings Linz - Dornbirner EC NHL * 21:00 New York New York Islanders - Philadelphia Flyers

(Raffl)

BASKETBALL ABL/25. Runde * 17:00 N/Klosterneubu- BK Klosterneuburg Dukes - Raiffeisen Flyers

rg Wels * 17:00 N/Traiskirchen Arkadia Traiskirchen Lions - BC Hallmann

Vienna AWBL/16. Runde * 16:00 Wien Basket Flames Wien - Vienna D.C.

Timberwolves * 19:30 N/Klosterneubu- BK Duchess Klosterneuburg - Vienna United

rg Post

HANDBALL spusu Liga/Bonusrunde/5. Runde * 19:00 N/Maria SG Insignis Westwien - Bregenz Handball

Enzersdorf WHA/15. Runde * 18:00 ST/Graz HIB Graz - ATV TDE Group Trofaiach

GOLF - Maskat European Tour (mit Wiesberger?, Schwab?) - Palm Beach PGA-Tour (mit Straka?)

Gardens

(Florida)

TISCHTENNIS - ST/Kapfenberg ÖM

KARATE - 09:00 S/Salzburg Int. Turnier, Serie A (Finale ab 15:00)

Sport - Termine am Montag, 04. März 2019

--------------------------------------------------------------------- NORDISCHE SKI-WM

LANGLAUF * T/Seefeld Nach Massenstart Herren (50 km Skating) * T/Seefeld Nach WM in Seefeld ---------------------------------------------------------------------

SKI ALPIN * Kvitfjell Nach Weltcup der Herren in Kvitfjell * Rosa Khutor Nach Weltcup der Damen in Sotschi

FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/Grunddurchgang/20. Runde * Wien Nach Sonntag-Spielen Champions League/Achtelfinale/Rückspiele * Wien Vor Dienstag-Spielen Frauen/Länderspiele/Zypern Cup * 12:00 Larnaka Slowakei - Österreich Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/24. Runde * 20:30 Hamburg Hamburger SV - Greuther Fürth Int. Ligen/Spanien/La Liga/26. Runde * 21:00 Leganes Leganes - Levante Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 9B

BOB * 01:00 Whistler WM: Teambewerb (live auf ORF Sport +)

TENNIS * Wien Weltranglisten

SPORT ALLGEMEIN - 19:00 Wien Podiumsdiskussion Unique Public Relations

GmbH „Sport verdient Zukunft“ mit u.a.

Wolfgang Konrad (Vienna City Marathon),

Christian Helmenstein

(Industriellenvereinigung, Economica

Institut für Wirtschaftsforschung), stv.

Kabinettschef Trattner (Sportministerium)

(Ringturm, 1., Schottenring 30)

